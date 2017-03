PRESUDILA EUROPA Pljačkašu iz Čakovca tisuću eura obeštećenja

Europski sud za ljudska prava nedavno je donio dvije presude koje se odnose na nekadašnje “stanare” Zatvora u Bjelovaru, i to zbog neljudskih uvjeta boravka u zatvoru. Tužba Vladimira P. iz Zagreba osuđenog zbog zlouporabe opojnih droga odbačena je, dok je 30-godišnju Kristijan M. iz okolice Čakovca koji je osuđen zbog pljačke, djelomično dobio spor.

Njih osam u maloj ćeliji

On je u Zatvoru u Bjelovaru boravio od listopada 2009. do ožujka 2011. godine, a kako stoji u njegovoj tužbi 11 mjeseci proveo je u ćeliji velikoj 18 kvadratnih metara s još sedam “cimera”. U toj istoj ćeliji bio je i WC, a ćelija se slabo čistila, bila je prljava i nije imala dovoljno ormarića i stolaca za sve zatvorenike. Čakovčanin je nadalje tvrdio da nije dobivao priliku za rad u zatvoru, kao i da nije dobivao dovoljan pristup rekreacijskim aktivnostima te je tužio Republiku Hrvatsku i tražio da mu se isplati 30 tisuća eura odštete plus porezi.

Veliko vijeće Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu u listopadu prošle godine Kristijanu M. djelomično je dalo za pravo. Presudilo je da Republika Hrvatska treba u roku od tri mjeseca podnositelju zahtjeva isplatiti odštetu od 1000 eura i na ime troškova postupka 3091 euro, a prije nekoliko tjedana Ured zastupnika RH pred Europskim sudom za ljudska prava izvršio je cjelovitu analizu presude i dostavio je Upravi za zatvorski sustav.

-Važno je napomenuti da presuda nije donesena jednoglasno, a što je najvažnije sa 12:5 glasova odbijen je preostali dio podnositeljeva zahtjeva za naknadom u iznosu od 30 tisuća eura. Iako je podnositelj zahtjeva u Bjelovaru izdržao kaznu zatvora od ukupno 17 mjeseci, jedino je kao osnova za navedenu presudu utvrđen manjak osobnog prostora u neprekidnom trajanju od 27 neprekinutih dana. Svi ostali prigovori podnositelja zahtjeva na uvjete u zatvoru nisu utemeljeni – komentirao je presudu Drago Ivančić, upravitelj Zatvora u Bjelovaru, istaknuvši da je postupak u ovom predmetu prvi odjel suda odlukom većine presudio da zahtjev tužitelja nije osnovan. Odluci većine sudaca suprotstavljeno je mišljenje samo jednog suca.

Tražio 30, dobio tisuću eura

-Najvažnije je istaknuti da pred Velikim vijećem Europskog suda za ljudska prava nije utvrđena povreda brojnih prava zatvorenika, poradi čega tužitelj nije ostvario isplatu traženog iznosa od 30 tisuća eura, nego isplatu iznosa od 1000 eura i to isključivo zbog utvrđenog manjka osobnog prostora u neprekidnom trajanju od 27 neprekinutih dana od sveukupno 17 mjeseci izdržane kazne – zaključio je Ivančić.

Podsjetimo, Zatvor u Bjelovaru svojedobno je bio jedan od najnapučenijih zatvora u državi. Ta konstatacija danas više ne vrijedi jer je propisani zakonski kapacitet zatvora za 91 osobu, upravo onoliko koliko ih je u prosjeku boravilo 2015. godini, dok je lani došlo do dodatnog smanjenja na prosječno 89 osoba dnevno. Najgore je bilo od 2009. do 2011. godine, kada je u hrvatskim zatvorima znalo biti i do 5,5 tisuća zatvorenika dnevno, dok je danas ta brojka gotovo prepolovljena.